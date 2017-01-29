Екс-заступник глави Генштабу розповів, як армію намагалися використати під час Майдану

"У той час було дійсно протистояння цивільного населення: на Майдані, Грушевського, Інститутській. У МВС не вистачало сил, щоб протистояти тим людям, які вийшли на вулиці Києва. Крім того, в різних регіонах країни стихійно виникали такі Майдани: у Львові, Хмельницькому, Одесі, Миколаєві. Машина насильства в особі МВС і СБУ не мала ресурсу, і вони стали вимагати, щоб ВСУ додатково виділили сили і засоби. Планувалося, що ЗСУ повинні будуть передати військові частини внутрішніх військ, щоб посилити протидію. ВСУ поступово могли втягнути у цей конфлікт", - пояснив свою позицію Думанський, пише Апостроф.

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За його словами, тоді ВСУ відмовилася від цього, адже передача військових частин суперечить закону.

"Я і написав рапорт, де пояснив, що не згоден з політикою втягування ВСУ у внутрішній конфлікт", - додав він.

За його словами, до Генштабу надходили пропозиції як від провладних сил, так і опозиційних.