В Україні неукомплектовані майже половина судів - голова ВСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова Верховного суду Ярослав Романюк.

За його словами, зокрема, вакантними в судах першої інстанції залишається 35% суддівських посад, в апеляційних та спеціалізованих - 44,5%, а у ВСУ - вакантними є 60% посад суддів.

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При цьому Романюк зауважив, що в 71-му суді працює лише один суддя.

Саме неукомплектованість кадрів, зазначив голова ВСУ, призвела до того, що у минулому році українськими судами було розглянуто на 5% менше справ, ніж в 2015 - торік до розгляду прийнято понад 3,8 млн справ, розглянуто – більше 3,5.