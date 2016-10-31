Голова Верховного суду побоюється, що відкритими деклараціями можуть скористатись злочинці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, коментуючи завершення першого етапу електронного декларування доходів чиновників.

“Чому так болюче це (електронне декларування) сприймається. Тому що це нове для нас явище. Тим більше, що треба зважати на рівень розвитку нашої держави, загальної культури, рівень злочинності. Якщо раніше нашими деклараціями могли користуватися лише спеціальні органи — фіскальна служба, антикорупційне бюро, то зараз вони виставлені в загальний доступ. І злочинець має можливість побачити, хто є заможним і до кого варто йти поживитися. Ризики такі, на нашу думку, є. А пройде час і ми переконаємося, чи були ми праві, чи ні”, - сказав Романюк.

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Також він висловив пересторогу, що електронне декларування може призвести до негативних наслідків, як ухвалений маже рік тому так званий “закон Савченко”.

“Ми свого часу за цим столом говорили про “закон Савченко”, зараз про це говорять усі, а тоді нас ніхто не чув. Чомусь так заведено, що суддів не слухають. Але ви зверніть увагу, хто є співавтором цього закону. Там є видатні судові реформатори також. І подумайте, куди вони нас ведуть”, - наголосив Романюк.

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Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.

Сьогодні у Національному агентстві з питань запобігання корупції заявили, що до реєстру подано понад 103 тис. декларацій, з яких судді подали 734.