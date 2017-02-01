У Києві попрощалися із загиблими в Авдіївці українськими військовими

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані відбувся траурний мітинг з метою вшанування пам'яті загиблих українських героїв.

"На жаль, сьогодні ми зібралися з такого приводу, який розриває наше серце", - сказала речник 72-ї гвардійської окремої механізованої бригади Олена Мокринчук.

"Вони закрили нас всіх своїми спинами. Вони закрили собою 30-тисячне мирне місто, яке було за їхніми спинами. Вони віддали найдорожче, що в них тільки є: віддали власне життя. І це дуже символічно, що вони пішли на захист з позиції, яка називається Майдан, і зараз ми прощаємося з ними саме тут, на Майдані", - заявила Мокринчук.

Читайте такожАвдіївка буде повністю відновлена одразу ж, щойно бойовики припинять вогонь - Гройсман

"Зараз ворог у прямому ефірі, у присутності десятків телеканалів розстрілює мирну Авдіївку. Ці хлопці захистили, вони віддали, вони зробили все, що могли. Що ми зробили для того, щоб цього не сталося? Давайте подумаємо, давайте щось зробимо для того, щоб нарешті ця пухлина була прибрана. Поки там буде ворог, поки в нього буде це озброєння, не буде нам миру і спокою", - сказала Мокринчук.

Як повідомляв УНІАН, понад тисяча людей прийшли на Майдан для вшанування пам'яті загиблих українських героїв. Люди тримають в руках квіти.

Біля Стели Незалежності відбувся жалобний мітинг, на якому виступали бійці 72-ї механізованої бригади. Вони згадували полеглих військових, розповідали про їхній життєвий шлях.

Коли військовослужбовці Національної гвардії несли труни із загиблими, люди зустрічали їх зі словами: "Герої не вмирають!".