Поблизу Авдіївки військові захопили бойовика: він вже дає свідчення СБУ

Про це повідомляє речник бригади, що перебуває на позиціях в районі Авдіївки, Олена Мокринчук, пише Українська правда.

Водночас, за інформацією джерел, було затримано трьох поранених бойовиків, коли сили АТО вступили в бій із ДРГ бойовиків. Однак двоє бойовиків загинули від ран.

Читайте такожШтурм Авдіївської промзони: бойовики повідомили про смерть свого командира

Як зазначається, затриманий є громадянином України з міста Макіївка, Донецької області, 1988 року народження. Він був членом незаконного формування бойовиків "Восток". У підрозділі був оператором установки ПТУР.

Затриманий переданий в СБУ і дає свідчення. На нього заведено справ за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – тероризм.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 29 січня, близько п'ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО.

У недільних боях загинули четверо українських військових.