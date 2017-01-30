Поблизу Авдіївки військові захопили бойовика: він вже дає свідчення СБУ
Під час боїв у неділю в районі Авдіївки бійці взяли в полон одного бойовика.
Про це повідомляє речник бригади, що перебуває на позиціях в районі Авдіївки, Олена Мокринчук, пише Українська правда.
Водночас, за інформацією джерел, було затримано трьох поранених бойовиків, коли сили АТО вступили в бій із ДРГ бойовиків. Однак двоє бойовиків загинули від ран.
Читайте такожШтурм Авдіївської промзони: бойовики повідомили про смерть свого командира
Як зазначається, затриманий є громадянином України з міста Макіївка, Донецької області, 1988 року народження. Він був членом незаконного формування бойовиків "Восток". У підрозділі був оператором установки ПТУР.
Затриманий переданий в СБУ і дає свідчення. На нього заведено справ за статтею 258-3 Кримінального кодексу України – тероризм.
Як повідомляв УНІАН, у неділю, 29 січня, близько п'ятої години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали штурм позицій сил АТО.
У недільних боях загинули четверо українських військових.