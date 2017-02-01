"Чорноморнафтогаз" заявив, що "вперше чує" про обстріл українського літака

"У нас ніякої інформації немає, перший раз чуємо про цю ситуацію", — цитує повідомлення "Чорноморнафтогазу" РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 лютого, під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак.

Про це президенту України Петру Порошенку доповів міністр оборони Степан Полторак.

Інцидент стався в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав.

Нагадаємо, в результаті анексії Криму Росією в 2014 році українська компанія "Чорноморнафтогаз" втратила свої основні активи (наприклад, бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна"), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря. У вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражну справу з метою захисту своїх прав прибережної держави в прилеглих до Криму морських зонах у Чорному морі Азовському морі і Керченській протоці.