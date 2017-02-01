У Порошенка підтвердили обстріл українського літака із захоплених росіянами бурових вишок (фото)

Про це президенту України Петру Порошенку доповів міністр оборони Степан Полторак, повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

"Це сталося в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав. Подробиці повідомить Міністерство оборони", - зазначив Цеголко.

У свою чергу Полторак повідомив на своїй сторінці у Facebook, що в результаті обстрілу було пошкоджено сам літак, проте "Ан-26 продовжив виконання польотного завдання".

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"Сьогодні, 1 лютого 2017 року, під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацію бурових вишок зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26", - написав міністр оборони.

Крім того, за його словами, екіпаж виявив й зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.

"Після повернення літального апарату на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено трисантиметровий кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї", - зазначив Полторак.

Раніше сьогодні Думская, посилаючись на джерела у штабі ВМСУ, повідомляла, що літак Військово-морських сил України Ан-26 був обстріляний о 10:20 над Одеським газовим родовищем в Чорному морі.