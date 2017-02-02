Україна перемогла в американському суді за позовом на $37 мільйонів
Окружний суд США Південного Округу міста Нью-Йорк ухвалив рішення на користь держави Україна у справі за позовом компанії «SI Group Consort LTD» на суму 36,8 млн дол.
Про це повідомляє прес-служба міністерства юстиції України.
Компанія «SI Group Consort LTD» подала позов проти України та Івано-Франківської ОДА з вимогою виконати на території США рішення Господарського суду Івано-Франківської області про стягнення заборгованості за надання послуг зі збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу з території міста Калуша.
Читайте такожТоксичні "пилові бурі" загрожують жителям столичних Позняків
Компанія вимагала повернути 36,8 млн дол. за рахунок коштів держави Україна розміщених у банках США, а також майна та коштів українських державних підприємств на території цієї країни.
"Суд визнав, що держава Україна володіє суверенним імунітетом у даному провадженні та відхилив усі заявлені вимоги позивача", - повідомили в Мін'юсті.
Довідка. Гексахлорбензол або перхлорбензол - хлорорганічна сполука з формулою C6Cl6, яка використовувалася як інсектицид і фунгіцид. Також у суміші з іншими препаратами застосовувалася для протруєння насіння зернових культур. Щодо гексахлорбензолу діє Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі.