Україна перемогла в американському суді за позовом на $37 мільйонів

Про це повідомляє прес-служба міністерства юстиції України.

Компанія «SI Group Consort LTD» подала позов проти України та Івано-Франківської ОДА з вимогою виконати на території США рішення Господарського суду Івано-Франківської області про стягнення заборгованості за надання послуг зі збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу з території міста Калуша.

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Компанія вимагала повернути 36,8 млн дол. за рахунок коштів держави Україна розміщених у банках США, а також майна та коштів українських державних підприємств на території цієї країни.

"Суд визнав, що держава Україна володіє суверенним імунітетом у даному провадженні та відхилив усі заявлені вимоги позивача", - повідомили в Мін'юсті.

Довідка. Гексахлорбензол або перхлорбензол - хлорорганічна сполука з формулою C6Cl6, яка використовувалася як інсектицид і фунгіцид. Також у суміші з іншими препаратами застосовувалася для протруєння насіння зернових культур. Щодо гексахлорбензолу діє Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі.