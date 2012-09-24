ЄС у жовтні перегляне санкції щодо Білорусі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя Кощанчич.

“На засіданні Ради закордонних справ у жовтні обговорюватиметься Білорусь і зокрема перегляд санкцій”, - сказала вона.

М.Кощанчич зазначила, що міністри візьмуть до уваги останні події в Білорусі, серед яких дипломатичний скандал між Мінськом та ЄС у серпні цього року, парламентські вибори, які відбулися 23 вересня, а також те, що в країні тривають репресії і не звільнені політичні в'язні.

Як повідомляв УНІАН, список представників Білоруської держави, в'їзд яких до ЄС заборонений і чиї активи на його території мають бути заморожені, Рада ЄС затвердила 31 січня 2011 року у зв'язку з порушеннями прав людини під час і після президентських виборів 2010 року. Згодом список кілька разів доповнювався. Останній раз список доповнювали 23 березня на засіданні Ради ЄС у Брюсселі.

На сьогодні візові й економічні санкції ЄС поширюються на 243 приватні особи і 32 білоруські підприємства.

8 червня 2012 року Хорватія, Македонія, Чорногорія, Ісландія, Сербія, Албанія і Ліхтенштейн приєдналися до економічних і візових санкцій Євросоюзу щодо Білорусі.