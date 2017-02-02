Блокада "Л/ДНР": через озброєних людей на станції Бахмут по тривозі підняли поліцію

Як повідомляє Департамент комунікації ГУ Національної поліції в Донецькій області, сьогодні о 10.39 до колл-центру 102 надійшло повідомлення від чергового на станції Бахмут про те, що близько 50 невідомих озброєних людей у камуфляжі перекрили залізничне полотно по вулиці Корсунського, заблокували тепловоз, де перебувають працівники залізниці.

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На місце виїхала слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції.

У зв’язку з тим, що у районі пересувається велика кількість невідомих людей зі зброєю, за розпорядженням начальника поліції Донецької області В’ячеслава Аброськіна весь особовий склад Бахмутського відділу поліції піднято по тривозі. Поліцейські перейшли на посилений варіант несення служби.

Інформацію про подію передано в СБУ.