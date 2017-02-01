Ситуація важка, але контрольована: у поліції розповіли про цілодобове патрулювання Авдіївки (фоторепортаж)

11:33, 01 лютого 2017
Війна
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Поліцейським поставили завдання обійти кожен будинок і виявити тих, хто потребує допомоги.

Їжу готують на багатті / mvs.gov.ua

Правоохоронці патрулюють Авдіївку вдень і вночі. Сили поліції збільшено втроє. Про це розповіли у прес-службі МВС.

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Правоохоронці підкреслюють, що правопорядок у місті збережено, ситуація важка, але контрольована.

"Незважаючи на відсутність світла, опалення й води, в оперативному штабі, розгорнутому біля місцевого відділення поліції, налагоджено роботу. На карті відзначені найбільш небезпечні зони. Вони під особливою увагою поліцейських. Група фахівців, відряджена з обласного главку, налагодила зв'язок, встановлений супутниковий телефон", - йдеться у повідомленні.

Їжу та чай правоохоронці готують на вогнищі. Вони готові обігріти та нагодувати усіх, хто прийде по допомогу. Крім того, на місцевому стадіоні розташований гуманітарний штаб Держслужби з надзвичайних ситуацій. Люди приходять до наметів, де можна отримати гарячий суп і чаю, медичну допомогу.

"За три дні нищівних обстрілів відкрито 46 кримінальних проваджень за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України. Внаслідок обстрілів поранені п’ятеро мирних жителів. Задокументовано 24 пошкодження будівель, з яких шість – квартири, 18 – приватні будинки", - повідомили в МВС.

Керівник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін поставив особовому складу завдання обійти кожний будинок, аби виявити тих, кому потрібна допомога, та тих, хто сам не може подбати про себе.

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Теги: #АТО#війна#Авдіївка