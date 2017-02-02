В Одесі у співробітниці харчоблоку однієї із шкіл виявили туберкульоз

В Одесі виявили туберкульоз у закритій формі у працівника харчоблоку школи № 55. Про це на своїй сторінці у Facebook написала директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Згідно із її повідомленням захворювання було виявлено при підозрі на пневмонію після перенесеного співробітницею ГРВІ.

"При проходженні медичного огляду влітку ніяких ознак не було виявлено – співробітниця була здорова. За словами наших медиків, небезпеки для дітей та інших працівників вона не становила, тому в обмеженні навчального процесу немає необхідності", - написала Буйневич.

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Крім того, чиновниця заявила, що зараз у школі проводять профілактичні заходи за сприяння фахівців протитуберкульозного диспансеру.

Як повідомляв УНІАН раніше, Одеська обласна рада вирішила створити центр соціально небезпечних хвороб. Як передає кореспондент УНІАН, проект «Одеський обласний Центр соціально небезпечних хвороб (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, парентеральні гепатити)» затверджено на засіданні сесії.