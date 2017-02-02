Як на Харківщині відзначали День бабака 2017 (фоторепортаж, відео)
17:37, 02 лютого 2017Суспільство
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Цього року найвідоміший бабак України Тимко передбачив прихід весни через 6 тижнів та безвізовий режим для України з Євросоюзом у 2017 році.
2 лютого 2017 року, у День бабака, найвідоміший український бабак Тимко традиційно робив прогноз щодо приходу весни.
Як передає кореспондент УНІАН, цього дня бабак Тимко не побачив своєї тіні й передбачив прихід весни через 6 тижнів.
Також Тимко передбачив "безвіз" для України: спочатку побіг до таблички з написом "Отримання безвізу через невизначений час", але потім двічі збігав до таблички "Безвізовий режим в 2017 році".
Відзначання Дня бабака відбулося на біостанції Харківського національного університету (Зміївський р-н, Харківська область), де його відзначають з 2004 р.
Як повідомляв УНІАН, американський колега Тимка бабак Філ підтвердив, що зима триватиме ще шість тижнів.
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