Як на Харківщині відзначали День бабака 2017 (фоторепортаж, відео)

2 лютого 2017 року, у День бабака, найвідоміший український бабак Тимко традиційно робив прогноз щодо приходу весни.

Як передає кореспондент УНІАН, цього дня бабак Тимко не побачив своєї тіні й передбачив прихід весни через 6 тижнів.

Також Тимко передбачив "безвіз" для України: спочатку побіг до таблички з написом "Отримання безвізу через невизначений час", але потім двічі збігав до таблички "Безвізовий режим в 2017 році".

Відзначання Дня бабака відбулося на біостанції Харківського національного університету (Зміївський р-н, Харківська область), де його відзначають з 2004 р.

Як повідомляв УНІАН, американський колега Тимка бабак Філ підтвердив, що зима триватиме ще шість тижнів.