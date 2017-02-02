Бабак Тимко передбачив "безвіз" для України у 2017 році

Про це повідомляє Городской дозор.

Так, бабак передбачав коли в Україну прийде весна, проте зробив ще одне пророкування щодо важливого для українців питання: коли ж Україні дадуть "безвіз". З третьої спроби Тимко вибрав варіант "безвіз-2017".

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Як відомо, фактичне скасування візового режиму з Європейським Союзом для громадян України може відбутися в травні цього року.

Президент України Петро Порошенко в січні заявляв, що очікує отримати ясність щодо запровадження ЄС безвізового режиму з Україною протягом декількох тижнів.

Рішення про дату запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українців буде прийматися в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Європейської Ради та Європарламенту. 15 грудня Європарламент ухвалив пропозиції щодо механізму тимчасового зупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджене Радою ЄС.