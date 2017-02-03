Директор департаменту Нацбанку "погорів" на хабарі разом із трьома спільниками

Як повідомили УНІАН у пресс-службі Генпрокуратури, операція із затримання відбулася вчора, 2 лютого.

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«Під час одержання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів США затримано директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників», - йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, один із них є громадянином Азербайджану, про що листом повідомили посольство республіки в Україні.

«Зазначений керівник Департаменту платіжних систем Національного банку України, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання через зазначених посередників від директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю неправомірної вигоди на загальну суму 35 тис. доларів США у два етапи за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи «Платисервіс» для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва», - розповіли в Генпрокуратурі.

Затриманому представнику Нацбанку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а також його спільникам за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні).

Зараз вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Пізніше в Національному банку прокоментували ситуацію, зазначивши, що повністю готові співпрацювати з правоохоронними органами.

«НБУ повідомили про слідчі дії Генеральної прокуратури і Служби безпеки України. Ми з'ясовуємо обставини та уточнюємо інформацію. НБУ буде всіляко сприяти проведенню слідчих дій і надавати відповідну інформацію для всеосяжного, повного і об'єктивного розслідування», - йдеться в коментарі НБУ.

Як повідомляв УНІАН, на поточний момент в Україні використовується 39 платіжних систем, дві з яких є азербайджанськими.