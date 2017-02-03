Директор департаменту Нацбанку "погорів" на хабарі разом із трьома спільниками
Генеральна прокуратура України та СБУ затримала директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників під час одержання 25 тисяч доларів хабара.
Як повідомили УНІАН у пресс-службі Генпрокуратури, операція із затримання відбулася вчора, 2 лютого.
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«Під час одержання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тис. доларів США затримано директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників», - йдеться в повідомленні.
За даними ГПУ, один із них є громадянином Азербайджану, про що листом повідомили посольство республіки в Україні.
«Зазначений керівник Департаменту платіжних систем Національного банку України, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання через зазначених посередників від директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю неправомірної вигоди на загальну суму 35 тис. доларів США у два етапи за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи «Платисервіс» для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва», - розповіли в Генпрокуратурі.
Затриманому представнику Нацбанку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а також його спільникам за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні).
Зараз вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Пізніше в Національному банку прокоментували ситуацію, зазначивши, що повністю готові співпрацювати з правоохоронними органами.
«НБУ повідомили про слідчі дії Генеральної прокуратури і Служби безпеки України. Ми з'ясовуємо обставини та уточнюємо інформацію. НБУ буде всіляко сприяти проведенню слідчих дій і надавати відповідну інформацію для всеосяжного, повного і об'єктивного розслідування», - йдеться в коментарі НБУ.
Як повідомляв УНІАН, на поточний момент в Україні використовується 39 платіжних систем, дві з яких є азербайджанськими.