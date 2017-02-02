Справа про держзраду Януковича: суд дозволив арештувати президента-втікача

Суд дозволив арештувати колишнього президента Віктора Януковича. Відповідне рішення було прийнято ще 30 січня, про це йдеться у постанові, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень.

Відтак, суд задовольнив прохання сторони обвинувачення щодо залучення президента-втікача до участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою в рамках справи про незаконне заволодіння Межигір'ям.

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Суд виніс ще одну постанову, якою наклав арешт на плавзасоби ТОВ Танталіт, що знаходилися на території колишньої резиденції Януковича.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що його підзахисний готовий прибути до України для участі у суді за умови забезпечення особистої безпеки і розслідування справи про замах на його вбивство.

Генпрокуратура викликала Януковича на 30 січня до ГПУ для участі у відкритті матеріалів кримінального провадження про державну зраду.

Однак пізніше екс-президент Віктор Янукович, який втік із України, заявив про готовність давати свідчення за місцем його проживання на території Російської Федерації.