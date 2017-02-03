Без 8 березня та 9 травня: представлено проект календаря нових вихідних в Україні (інфографіка)

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, Інститут національної пам'яті пропонує відзначати такі державні свята, які є неробочими днями: Шевченківський день – 9 березня; День пам'яті та примирення – 8 травня; День Конституції України – 28 червня, День Незалежності України – 24 серпня; День родини – друга п'ятниця вересня; День захисника України – 14 жовтня.

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Крім того, до них додаються три традиційні свята: Новий рік – 1 січня; Різдво Христове – 7 січня; Великдень – один день.

Також в ІНП пропонують відмовитися від перенесення на понеділок святкового дня, якщо він випадає на вихідні.

"Скасовуються вихідні 8 березня, 1-2 травня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть "декомунізувати" 8 березня і 9 травня: вже розроблено проект закону "Про державні свята в Україні".