Суд звільнив з-під варти харківського екс-"беркутівця", підозрюваного у злочинах проти Майдану

Про це начальник Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив в ефірі телеканалу «112.Україна».

"Сьогодні Апеляційний суд звільнив з-під варти підозрюваного з харківського "Беркуту", - сказав Горбатюк.

Він зазначив що це не перший випадок зміни запобіжного заходу на більш м’який колишнім силовикам, які протидіяли активістам Євромайдану.

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"Чому це відбувається - не зрозуміло. На мою думку, ці рішення не обґрунтовуються змістом підозр", - зазначив Горбатюк.

За його словами, також судді уникають розглядати справи проти силовиків, використовуючи самовідводи, безпідставні повернення справ до органів прокуратури, зміни підсудності тощо.

Горбатюк нагадав, що на сьогодні оголошено про підозру у вчиненні злочинів проти активістів Євромайдану 351 особі, 221 справа направлена до суду, у 35 вже винесені вироки.