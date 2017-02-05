В окупованому Криму з-під арешту звільнено адвоката Курбедінова - журналіст

11:12, 05 лютого 2017
Суспільство
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В окупованому Криму після десятиденного арешту звільнено адвоката Еміля Курбедінова.

Адвокат, який захищав права ряду фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір",відбув 10 діб арешту / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

«Адвоката Еміля Курбедінова відпустили з Сімферопольського ІТТ після 10 діб адміністративного арешту», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня суд у Сімферополі заарештував на 10 діб Курбедінова, який захищав права ряду фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Серед підзахисних Курбединова – Ільмі Умеров, Емір-Усеїн Куку, кримський журналіст Микола Семена, який переслідується окупаційною владою, та інші фігуранти справ кримських мусульман і так званих справ "диверсантів".

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і заявляють, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши до списку 15 об'єднань, названих «терористичними».

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Теги: #Крим