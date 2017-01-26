Затриманого в окупованому Криму адвоката Курбедінова можуть звинуватити в екстремізмі

Затриманого в окупованому Криму адвоката Еміля Курбедінова, скоріше за все, звинуватять у розповсюдженні екстремістської літератури. Про це заявив глава виборчкому Курултая кримськотатарського народу Заір Смедля, пише ТСН.

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Зазначається, що наразі Курбедінова везуть до так званого суду в Залізничному районі окупованого Росією Сімферополя. При цьому Смедля підкреслив, що затриманому імовірно обиратимуть запобіжний захід у вигляді арешту, а призначений захисник затриманому адвокату, ніяк не вплине на «суд».

"Я сам не буду нікуди виїжджати з Криму. Залишусь зі своїм народом до останнього. Мені і членам моєї родини неодноразово надходили погрози", - повідомив Смедля.

Нагадаємо, сьогодні у Криму затримали правозахисника Еміля Курбедінова. Про це стало відомо із Facebook під час відеотрансляції, яку вів сам адвокат. На відео видно, як Курбедінова на його автомобілі зупинили працівники ДПС у Криму. При цьому він відзначив, що прямував на обшук до помешкання Сейрана Салієва, який зранку 26 січня в Бахчисараї розпочали силовики окупованого Криму.

Після певного очікування, до автомобілю адвоката наближається кілька чоловіків у масках, один із яких представився співробітником «відділу боротьби з екстремізмом» і констатує, що Курбедінов «адміністративно затриманий».