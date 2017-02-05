Перший півфінал національного відбору на Євробачення-2017: фоторепортаж

За результатами голосування журі, у складі якого Джамала, Костянтин Меладзе та Андрій Данилко, а також глядацького голосування, до фіналу увійшли співачка Тетяна Решетняк, яка виступає під сценічним псевдонімом TAYANNA і група Сальто Назад. Решетняк отримала максимальний бал від глядачів, в той час як група Сальто Назад отримала 8 балів від членів журі.

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В ході першого півфіналу нацвідбору на Євробачення 2017 від України виступали вісім конкурсантів, імена яких визначилися за результатами жеребкування, що відбулося 20 січня: СКАЙ, Рома Веремейчик і група LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA та Арсен Мірзоян.

Національний відбір на Євробачення проходитиме з трьома півфіналами, які призначені на 4, 11 і 18 лютого. У кожному з півфіналів виступлять вісім виконавців. Ім'я артиста, який представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться в фіналі - 25 лютого.