Організатори "Євробачення-2017" показали, як виглядатиме сцена конкурсу у Києві (фото)

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» представили макет сцени у Києві. Світлини опубліковані на сайті конкурсу.

Зазначається, що дизайн сцени Євробачення 2017 року символізує Україну як центр Європи.

Конструкція також дозволяє глядачам бути якомога ближче до виконавців, як це можливо.

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«Динамічний дизайн, який включає в себе кілька поверхів із медіа, створить унікальні умови для кожного виступу, дозволяючи кожному виконавцеві виблискувати вночі», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко отримав символічні ключі від «Євробачення». Їх, під час урочистої церемонії, яка відбулася в Київській мерії, вручила президент міської ради минулорічного господаря конкурсу – Стокгольма – Єва-Луїза Ерландссон.