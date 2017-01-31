Організатори "Євробачення-2017" показали, як виглядатиме сцена конкурсу у Києві (фото)

16:29, 31 січня 2017
Суспільство
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Організатори конкурсу повідомляють, що дизайн сцени символізує Україну, як центр Європи.

Дизайн сцени Євробачення 2017 року символізує Україну як центр Європи / скріншот

Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» представили макет сцени у Києві. Світлини опубліковані на сайті конкурсу.

Зазначається, що дизайн сцени Євробачення 2017 року символізує Україну як центр Європи.

eurovisionworld.com

Конструкція також дозволяє глядачам бути якомога ближче до виконавців, як це можливо.

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«Динамічний дизайн, який включає в себе кілька поверхів із медіа, створить унікальні умови для кожного виступу, дозволяючи кожному виконавцеві виблискувати вночі», - йдеться у повідомленні.

eurovisionworld.com

Нагадаємо, сьогодні мер Києва Віталій Кличко отримав символічні ключі від «Євробачення». Їх, під час урочистої церемонії, яка відбулася в Київській мерії, вручила президент міської ради минулорічного господаря конкурсу – Стокгольма – Єва-Луїза Ерландссон.

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Теги: #Київ#Євробачення#сцена