В Одесі відкрилася фотовиставка, присвячена героїзму учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, учасниками художньо-патріотичного заходу стали військовослужбовці Одеського гарнізону, воїни-добровольці, громадські активісти - волонтери, кадети військово-морського ліцею, курсанти, студенти, бійці батальйону ОУН УПА.

В експозиції представлені аматорські світлини, що відтворюють нелегкі фронтові будні.

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За словами одного з організаторів фотовиставки, воїна добровольчого загону ОУН - учасника бойових дій на сході України Тараса Козлишина, такі життєві миті важко пережити, адже вони вже є частиною новітньої історії України.

«Важливо, щоб на прикладах справжніх Героїв України, які загинули на передовій, в районі АТО, виховувалося наше молоде покоління. Тому всі ми повинні об'єднати наші зусилля для спільної перемоги, збереження миру в нашій країні», - зазначив він.

Розповіді про героїчні та мужні вчинки патріотів України супроводжувалися виконанням українських пісень і читанням віршів Тараса Шевченка.