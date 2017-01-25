Бійці АТО стали супергероями коміксів (відео)
22:44, 25 січня 2017Суспільство
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"Захисники країни" - нові супергерої, які повинні допомогти підліткам зрозуміти про необхідність захищати свою територію.
Гроші від продажу відправляють на потреби бійців АТО / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Комікс про железоруких негідників і відважних українців виходить невеликим тиражем, поки його не рекомендують читати на окупованих територіях.
Придумали, намалювали і видали комікс волонтери, гроші від продажу відправляють на потреби бійців АТО.
Бійці АТО стали супергероями коміксів
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