Бійці АТО стали супергероями коміксів (відео)

22:44, 25 січня 2017
Суспільство
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"Захисники країни" - нові супергерої, які повинні допомогти підліткам зрозуміти про необхідність захищати свою територію.

Бійці АТО стали супергероями коміксів /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Комікс про железоруких негідників і відважних українців виходить невеликим тиражем, поки його не рекомендують читати на окупованих територіях.

Придумали, намалювали і видали комікс волонтери, гроші від продажу відправляють на потреби бійців АТО.

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