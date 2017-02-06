В СБУ планують посилити контррозвідувальну та антитерористичну діяльність

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

“Ми будемо посилювати контррозвідувальну складову, складову по боротьбі з тероризмом», - сказав він.

Читайте такожСБУ вирішила не забороняти "подрузі Путіна" Ле Пен в'їзд до України

Також, за словами Ткачука, «ми будемо виходити з пропозицією оптимізації кількості особового складу служби, і це передбачено в концепції реформування служби”.