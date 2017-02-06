В СБУ планують посилити контррозвідувальну та антитерористичну діяльність
15:49, 06 лютого 2017Суспільство
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Служба безпеки України в рамках реформування відомства планує посилити контррозвідувальну та антитерористичну діяльність.
В СБУ розповіли про реформування відомства / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
“Ми будемо посилювати контррозвідувальну складову, складову по боротьбі з тероризмом», - сказав він.
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Також, за словами Ткачука, «ми будемо виходити з пропозицією оптимізації кількості особового складу служби, і це передбачено в концепції реформування служби”.
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