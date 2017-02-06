СБУ в одному із закладів Краматорська, де збираються військові, виявила "прослушку" бойовиків

Як повідомляє прес-центр СБУ, під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у приміщенні приховані відеокамери та мікрофони, що були підключені до вмонтованого в одну із стін будівлі відеореєстратора. Управління та зняття інформації з нього здійснювалося через Інтернет.

Читайте також"Ми там довбанули Іл-76": опубліковано переговори бойовиків про збитий літак ЗСУ (відео)

Спеціальна техніка у закладі, який відвідують військовослужбовці сил антитерористичної операції, була встановлена спільниками терористичної організації «ДНР» для передачі даних бойовикам.

Оперативники СБУ перевіряють можливу причетність керівництва і персоналу закладу до монтажу обладнання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.