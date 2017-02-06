СБУ в одному із закладів Краматорська, де збираються військові, виявила "прослушку" бойовиків
Співробітники Служби безпеки України вилучили комплекс спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, встановлений в одному з громадських закладів Краматорська.
Як повідомляє прес-центр СБУ, під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у приміщенні приховані відеокамери та мікрофони, що були підключені до вмонтованого в одну із стін будівлі відеореєстратора. Управління та зняття інформації з нього здійснювалося через Інтернет.
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Спеціальна техніка у закладі, який відвідують військовослужбовці сил антитерористичної операції, була встановлена спільниками терористичної організації «ДНР» для передачі даних бойовикам.
Оперативники СБУ перевіряють можливу причетність керівництва і персоналу закладу до монтажу обладнання.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.