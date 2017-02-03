В Іраку за отримання української візи вимагають $1300 хабаря - журналіст

Український письменник та журналіст Богдан Логвиненко рік тому започаткував старт кампанії #NoVisaToUkraine. В рамках неї він розповідає про труднощі, які виникають у мандрівників з багатьох країн світу під час оформлення віз до України.

Про це повідомляє ТСН.

Попри те, що кампанія набула певного розголосу в соцмережах, це не призвело до значних змін у спрощенні візового режиму України з низкою країн. Більше того - у заявників вимагають хабарі за документ. Логвиненко розповів історію, що днями до нього звернувся іракський студент Бархам Халід, який від 19 жовтня (відтоді як здав усі документи на українську візу) до 3 лютого її не отримав.

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Він дзвонив до українського консульства щодня із листопада, коли Україна мала крайній термін видачі візи (розгляд триває до 30 днів), консул кидав слухавку, просив передзвонити щодня. На інтерв'ю в консульстві перекладач пояснив студентові, що за $ 1300 можна зробити візу за місяць, а інакше це може зайняти невідомо скільки часу.

"Але іракський студент вирішив зробити все по закону. Він навіть найняв водія таксі, аби той їздив щотижня до консульства, оскільки в українське консульство треба ходити і "перевіряти", чи готова вже віза, коли консул не бере трубку, а студент живе в курдській частині Іраку (500 км від консульства). Щоправда, тепер таксисту повідомили, що він має платити за вхід до консульства", - переповів історію студента журналіст.

Іракець мав пройти курс української, який почався від січня. На нього абітурієнт вже не встиг. Запрошення на навчання дійсне до кінця лютого, після цього посольство може поставити відмову через закінчення "терміну придатності" виписаного університетом Шевченка запрошення.

Консула, про якого розповів студент, звати Володимир Грищук, зазначив Логвиненко.