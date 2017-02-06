Авдіївку повністю підключено до електропостачання - ДСНС

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що без електропостачання залишаються лише 5 населених пунктів Ясинуватського району (села Тоненьке, Північне, Веселе, Водяне, Кам'янка), що розташовані поблизу Авдіївки. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків.

Також, за даними ДСНС, сьогодні відновлено роботу 5-ти загальноосвітніх шкіл та 4-х дитячих садків. Розпочато роботи щодо відновлення пошкоджених будівель.

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6 лютого з міста евакуйовано 8 осіб (з них 4 дітей) до пансіонату "Перлина Донеччини" у м. Святогірськ. Загалом з Авдіївки евакуйовано 298 осіб (з них 139 дітей), поінформували в ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста.

Упродовж тижня ремонтні роботи не вдавалося здійснити через прицільний вогонь окупантів. Лише вчора, 5 лютого, фахівці змогли відремонтувати ЛЕП.

Станом на ранок 6 лютого до централізованого електропостачання було підключено 80% Авдіївки.