Міносвіти анулювало ліцензії вишам на окупованих територіях

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

"Унаслідок анексії Криму та збройної агресії РФ на сході України з 2014 року частина вищих навчальних закладів опинилася в населених пунктах, на території яких органи державної влади, зокрема Міністерство освіти і науки України, тимчасово не здійснюють свої повноваження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2014-16 років з Донецької, Луганської областей і Криму було переміщено майже два десятки вищих навчальних закладів, які нині працюють на підконтрольній Україні території.

Зокрема, торік на базі цих та інших уповноважених вишів розпочали діяльність 40 освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", до яких під час вступної кампанії звернулися близько 3 тис. 350 осіб.

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Для тих студентів, які здобували освіту в цих навчальних закладах у Криму після 20 лютого 2014 року, однак хочуть, щоб їхня кваліфікація, результати та період навчання визнавалися в Україні, розроблено відповідний порядок атестації.

Студентам ВНЗ з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, які були зараховані на навчання та внесені до ЄДЕБО, надається право навчання у вишах України.

Раніше Акредитаційна комісія України вже рекомендувала МОН анулювати ліцензії на здійснення освітньої діяльності тих вишів, які не були переміщені на підконтрольну територію. 1 лютого 2017 року наказами МОН № 14-л, 15-л та 16-л було затверджено перелік ВНЗ, які позбавлені ліцензій, тобто є нелегітимними та не мають права провадження освітньої діяльності.