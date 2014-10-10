В окупованому Криму ліквідовано майже 90% вишів

Про це повідомила «міністр» освіти, науки і молоді Криму Наталія Гончарова, передає Кримський вектор.

«Сьогодні замість 94 вищих навчальних закладів, які були на перше січня 2014 року, у нас функціонує 12 установ. Одні вузи об'єдналися в федеральні, інші перестали існувати, приватників кілька закрилося», - повідомила «міністр».

Читайте такожУ ТНУ закривають кафедру кримськотатарської літератури, тому що "студенти поїхали в Київ"За даними Гончарової, два виші перебуваютьу сфері управління міністерства освіти Криму, п'ять - приватної форми власності, решта - федерального рівня.

Також вона додала, що всі студенти закритих вишів продовжили навчання в інших вищих навчальних закладах.