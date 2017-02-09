Чехія збільшила кількість квот на прийом працівників з України

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Novinky.

До сьогодні в рамках нинішнього так званого "режиму Україна" в Чехії щорічно встановлювалася квота на 3800 працівників.

"Уряд вирішив задовольнити прохання бізнесу, робочих карт буде випущено трохи більше. Видача карт не припиниться після п'яти тисяч, як це спочатку пропонувалося", - сказав Младек.

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Міністерство закордонних справ Чехії збільшить квоту для прийому заявок на отримання дозволів на роботу для українців з нинішніх 400 на місяць в два рази.

Профспілки, однак, раніше попередили, що бізнес хоче наймати більше українців через те, що зацікавлений в отриманні дешевої робочої сили.

Цього побоюється і міністр праці і соціальних справ Мікаела Маркшова, яка утрималася під час голосування уряду за це рішення.

Нагадаємо, роботодавці Чехії звернулися до уряду з проханням дозволити тимчасовий набір українських претендентів на роботу в зв'язку з браком робітників у країні.