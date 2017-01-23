Україна і Чехія мають намір активізувати співпрацю в аграрній сфері

Україна та Чехія мають намір активізувати співробітництво в питаннях рослинництва (селекція і насінництво), ветеринарії та фітосанітарії, а також збільшити обсяги взаємної торгівлі між країнами, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на міністра Тараса Кутового.

"Для України і Чехії має велике значення планомірне взаємовигідний розвиток торговельно-економічних відносин у сфері АПК. Так, за 11 місяців 2016 року зовнішньоторговельний оборот склав 40,2 мільйона доларів. Ми повинні працювати над тим, щоб його нарощувати", – наводяться в повідомленні слова міністра.

За даними прес-служби, фітосанітарний регулювання між Україною і Чехією здійснюється у відповідності з нормами Європейської і середземноморської організації захисту рослин (ЕОЗР), членами якої вони є, та Міжнародної конвенції з карантину та захисту рослин (МККЗР), тому в торгівлі продукцією рослинного походження Україна чітко дотримується міжнародних вимог і стандартів.

"До теперішнього часу проблемних питань при здійсненні торгівлі рослинами і продукцією рослинного походження між Україною і Чехією не виникало. Всі питання вирішуються в робочому порядку на рівні національних служб", – цитує Кутового прес-служба.

У Мінагропроді додали, що в 2015 році товарообіг сільськогосподарської продукції між Україною і Чехією склав 47,1 мільйона доларів, що на 27,7 мільйона доларів менше, ніж роком раніше. При цьому обсяг експорту становив 21,6 мільйона доларів, а імпорту – 25,5 мільйона доларів.

За 11 місяців 2016 року товарообіг сільськогосподарської продукції між Україною і Чехією склав 40,2 мільйона доларів, що на 3,1 мільйона доларів менше, ніж за аналогічний період 2015 року. Експорт склав 19,5 мільйона доларів, імпорт – 20,7 мільйона доларів.

Виходячи з цих даних, частка Чехії в загальному обсязі українського аграрного експорту за підсумками 11 місяців минулого року становить 0,3%.

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Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод має намір організувати поточного року торговельні місії в ЄС, Індії, а також країни Близького і Середнього Сходу для просування на цих ринках вітчизняної сільгосппродукції.

За даними Мінагропроду, за 11 місяців 2016 року українські сільгоспвиробники поставили на зовнішні ринки аграрної продукції на 13,57 мільярда доларів, що становить 41,5% у загальній структурі національного експорту.

Експорт аграрної продукції з України в 2015 році склав 14,6 мільярда доларів (38,1%). Імпорт за вказаний період склав 3,5 мільярда доларів (9,3% від загальнонаціонального імпорту). Торговельне сальдо цієї групи товарів продемонстрував позитивний результат розміром 11 мільярдів доларів.

У 2015 році 45% українського експорту продовольства пішло в країни Азії, 28,2% – в Європу, 13,6% – в Африці і 10% – в країни СНД. Основу товарної структури українського аграрного експорту становили зернові культури – 16% від загального експорту, жири і олія – 9% і олійні культури – 4%.

Найбільшими європейськими споживачами української сільгосппродукції в 2015 році були Німеччина, Польща, Франція, Італія і Іспанія, на які довелося 29% поставок продовольства. При цьому частка країн СНД в українському імпорті зменшилася до 9,1%.