Одеські прикордонники затримали жінку, яка намагалася продати в рабство двох дівчат (відео)
16:09, 09 лютого 2017Суспільство
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Жінку та двох її клієнток затримали в аеропорту.
В Одесі викрили канал торгівлі людьми / ДПСУ
Жінка намагалася переправити з Одеси до Стамбула двох молодих дівчат. Там вони мали надавати інтимні послуги. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Аби довести факт переправлення живого товару за кордон, правоохоронці фільмували процес від оформлення документів в аеропорту і фактично до посадки в літак. Коли ж група попрямувала до зали очікування, жінку та її двох клієнток затримали.
Одеські прикордонники затримали жінку, яка намагалася продати в рабство двох дівчат
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