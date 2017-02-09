Одеські прикордонники затримали жінку, яка намагалася продати в рабство двох дівчат (відео)

Жінка намагалася переправити з Одеси до Стамбула двох молодих дівчат. Там вони мали надавати інтимні послуги. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Аби довести факт переправлення живого товару за кордон, правоохоронці фільмували процес від оформлення документів в аеропорту і фактично до посадки в літак. Коли ж група попрямувала до зали очікування, жінку та її двох клієнток затримали.