"Гроші" розкривають правду про секс-рабство та торгівлю людьми

Журналістка програми “Гроші” спробувала проникнути у одну із секс-мереж і була вражена її масштабами.

Дивіться, як українські жінки опиняються на стежці секс-промислу і за скільки вони готові продати власне тіло.

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