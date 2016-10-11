"Гроші" розкривають правду про секс-рабство та торгівлю людьми
03:01, 11 жовтня 2016Суспільство
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У Києві накрили міжнародний канал торгівлі людьми, за допомогою якого українських дівчат переправляли до Китаю для надання інтим-послуг.
“Гроші” розкривають правду про секс-рабство та торгівлю людьми / скріншот
Журналістка програми “Гроші” спробувала проникнути у одну із секс-мереж і була вражена її масштабами.
Дивіться, як українські жінки опиняються на стежці секс-промислу і за скільки вони готові продати власне тіло.
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