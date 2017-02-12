Українців серед постраждалих в аеропорту в Гамбурзі немає – консул
19:50, 12 лютого 2017Суспільство
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Українців серед постраждалих через викид невідомої речовини в аеропорту в Гамбурзі немає.
Аеропорт в Гамбурзі був повністю закритий після викиду невідомої речовини / Bild, Marco Zitzow
Про це повідомляється у Тwitter Консульскої служби Міністерства закордонних справ України.
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«Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих в аеропорту в Гамбурзі», - зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні аеропорт в Гамбурзі був повністю закритий після викиду невідомої речовини в зоні контролю пасажирів і ручного багажу. Близько 50 людей скаржилися на печіння в очах і кашель від подразнення.
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