Українців серед постраждалих в аеропорту в Гамбурзі немає – консул

19:50, 12 лютого 2017
Суспільство
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Українців серед постраждалих через викид невідомої речовини в аеропорту в Гамбурзі немає.

Bild, Marco Zitzow

Про це повідомляється у Тwitter Консульскої служби Міністерства закордонних справ України.

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«Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих в аеропорту в Гамбурзі», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні аеропорт в Гамбурзі був повністю закритий після викиду невідомої речовини в зоні контролю пасажирів і ручного багажу. Близько 50 людей скаржилися на печіння в очах і кашель від подразнення.

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Теги: #Україна#аеропорт#Гамбург