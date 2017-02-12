В аеропорту Гамбурга через викид невідомої речовини постраждали близько 50 пасажирів (фото)

Гамбурзький аеропорт був повністю закритий у неділю, 12 лютого, після викиду невідомої речовини в зоні контролю пасажирів і ручного багажу, передає DW.

Проведено евакуацію. Сотні пасажирів були змушені на морозі чекати на вулиці перед будівлею аеропорту.

Приблизно через годину людей знову впустили в термінал 1, повідомляє агентство dpa. Однак зона контролю пасажирів і багажу, яка знаходиться між першим і другим терміналами, залишається закритою.

Читайте такожУ США перед вильотом загорівся літак

Поліція повідомляє, що в аеропорту Гамбурга були припинені всі вильоти і посадки літаків. Пізніше аеропорт повідомив, що відновлено авіасполучення. Були перекриті також всі під'їзди до аеропорту, перервано залізничне сполучення.

Близько 50 людей скаржаться на печіння в очах і кашель від роздратування, розповів представник поліції. Обладнані пункти надання першої допомоги постраждалим.

Рятувальні служби припускають, що інцидент пов'язаний з порушенням системи кондиціонування.

Раніше в результаті стрілянини в аеропорту Флориди постраждали 37 осіб.