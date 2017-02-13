У Москві будуть мітингувати на захист українських політв'язнів - адвокат

У Москві пройде колона мітингувальників на захист незаконно ув’язнених у Росії українців. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Марк Фейгін.

Згідно із його повідомленням, колона пройде на марші пам’яті Бориса Нємцова.

"У нас буде колона на захист українських політв'язнів. Це буде не персональний заклик про підтримку, як це було в попередні два роки. Ми об'єднуємося на захист політично переслідуваних у Росії та Криму", - розповів Фейгін.

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Наразі мітинг на стадії узгодження з московською владою, організатори "Ходи Бориса Нємцова" подають заявку на проведення масової акції.

Нагадаємо, Конституційний суд Росії визнав законною статтю 212.1 Кримінального кодексу РФ, яка передбачає кримінальну відповідальність у разі, якщо тричі за півроку були порушені правила проведення мітингів.

Конституційний суд виніс це рішення за скаргою громадянського активіста Ільдара Дадіна, який став у 2015 році першим росіянином, засудженим за статтею 212.1 Кримінального кодексу, що передбачає до п'яти років позбавлення волі за «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів».