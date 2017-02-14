У Харкові судитимуть організатора схеми шахрайського привласнення майна Мінагрополітики

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба, прокуратура 13 лютого направила до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт стосовно 50-річного керівника одного із приватних підприємств.

За його словами, під час досудового розслідування встановлено, що у 2011 році зловмисник став організатором псевдо банкрутства державного підприємства. Він разом з ще одним підприємцем шахрайським шляхом привласнив нерухоме майно Міністерства аграрної політики та продовольства України, вартість якого на сьогодні оцінена в понад 18 млн грн.

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"За попередньою змовою з керівниками двох приватних підприємств директор одного з держпідприємств підробив документи - створив на папері борг перед підприємцями. У рахунок погашення псевдо заборгованості вони мали незаконно отримати від державного підприємства понад 1 тис. 700 кв. м у нежитловому приміщенні на вулиці Космічній у місті Харкові", - пояснив Чуб.

Зловмисник майже 2 роки переховувався від правоохоронців. Викрили та затримали його наприкінці 2016 року. Чоловіку інкримінується шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України), та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена у великих розмірах (ч. 2 ст. 209 КК України).