У Львові викрадачам масла загрожує до 12 років тюрми

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, обвинувачені під виглядом надання послуг з перевезення вантажним автомобілем заїхали на територію Хмельницького заводу "Молочний візит", де завантажили автомобіль продукцією заводу (вершковим маслом), всього близько 20 тонн.

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Надалі, покинувши територію заводу, зловмисники замість того, щоб доставити цю продукцію в Житомирську область, реалізували її на території Львова.

У листопаді минулого року зловмисники були затримані, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.