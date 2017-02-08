У Львові викрадачам масла загрожує до 12 років тюрми

18:58, 08 лютого 2017
Інциденти
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У Львові судитимуть двох учасників злочинної групи, які викрали із заводу 20 тонн масла вартістю понад 1 мільйон гривень.

Зловмисники викрали із заводу 20 тонн масла / Фото УНІАН

Як повідомляє прес-служба прокуратури області, обвинувачені під виглядом надання послуг з перевезення вантажним автомобілем заїхали на територію Хмельницького заводу "Молочний візит", де завантажили автомобіль продукцією заводу (вершковим маслом), всього близько 20 тонн.

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Надалі, покинувши територію заводу, зловмисники замість того, щоб доставити цю продукцію в Житомирську область, реалізували її на території Львова.

У листопаді минулого року зловмисники були затримані, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

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Теги: #злочин#Львів