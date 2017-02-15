У справі розстрілів на Майдані з'явилося нове відео

00:07, 15 лютого 2017
Суспільство
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У справі розстрілів на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року з'явилося нове відео.

Автори відео наразі невідомі / УНІАН

Його суду надали представники потерпілих, як повідомляє Громадське.

Відео продемонстрували під час засідання у Святошинському райсуді Києва, його було долучено до справи.

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"На кадрах, які ймовірно, знімалися з готелю "Україна", видно, що вогонь ведеться з-за вантажівок, які стоять перед бетонними барикадами. На відео можна розгледіти спалахи та порохові гази з-за барикади - вогонь ведуть особи у чорній формі - і одночасно протестувальників, які падають від поранень на Інститутській", - йдеться у повідомленні.

Автори відео наразі невідомі. За словами представників потерпілих, відео надійшло на пошту одному з них.

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Теги: #суд#Майдан#розстріли