У справі розстрілів на Майдані з'явилося нове відео

Його суду надали представники потерпілих, як повідомляє Громадське.

Відео продемонстрували під час засідання у Святошинському райсуді Києва, його було долучено до справи.

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"На кадрах, які ймовірно, знімалися з готелю "Україна", видно, що вогонь ведеться з-за вантажівок, які стоять перед бетонними барикадами. На відео можна розгледіти спалахи та порохові гази з-за барикади - вогонь ведуть особи у чорній формі - і одночасно протестувальників, які падають від поранень на Інститутській", - йдеться у повідомленні.

Автори відео наразі невідомі. За словами представників потерпілих, відео надійшло на пошту одному з них.