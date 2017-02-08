Генпрокуратура підозрює екс-заступника очільника АП у розгоні Євромайдану

ГПУ підозрює екс-заступника глави Адміністрації президента часів Януковича до силового розгону учасників Євромайдану. Про це йдеться у відповідній ухвалі Печерського суду.

У документі зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в організації силового розгону правоохоронними органами учасників акцій в м. Києві 18 та 19 лютого 2014 року брав участь колишній заступник глави Адміністрації Президента України з гуманітарних питань.

Відтак суд дозволив слідчим отримати доступ до інформації про розмови екс-посадовця за період з 20.11.2013 по 22.02.2014.

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Суд також дозволив правоохоронцям отримати доступ до інформації про телефонні дзвінки й інших працівників АП.

В ухвалі зазначено, що прокуратура з’ясовує місце перебування і контакти колишніх працівників АП.

Варто зазначити, що за часів Януковича екс-заступником глави Адміністрації президента був Юрій Чмирь.

Раніше, очільник МВС Арсен Аваков заявив, що екс-глава Адміністрації президента, народний депутат від «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін є автором ідеї розгону Майдану.

Пізніше сам Льовочкін назвав брехнею звинувачення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на його адресу у причетності до розгону Майдану.

«Про Майдан. Нагадаю, що саме невиправдана жорстокість міліції проти студентів на майдані Незалежності 30 листопада 2013 року стала причиною мого протесту і залишення посади глави Адміністрації президента. Все це широко відомо і краще за все демонструє, що чергова хамська заява Авакова, як і попередні, вибудована на брехні», – сказав депутат.