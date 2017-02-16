Прокуратура хоче оскаржити закриття "квартирної справи" Лещенка

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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У ГПУ зауважили, що 15 лютого Печерський райсуд Києва виніс постанову про закриття адміністративної справи за протоколом Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно Лещенка за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч. 1 ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Виходячи з практики Європейського суду з прав людини стандарти, які встановлюються на провадження у кримінальних провадженнях повинні поширюватись і на адміністративні. Тобто порядок дослідження доказів, їх оцінка судом у адміністративних справах має пройти повну процедуру, як у кримінальних провадженнях», - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, наголосили в ГПУ, судом «необґрунтовано відхилено клопотання прокурора, який брав участь у розгляді справи судом, матеріали справи не досліджено, допущено порушення процесу, що дає підстави звертатися до апеляційного суду міста Києва з апеляційною скаргою».

«Генеральною прокуратурою України готуються матеріали для реалізації права на апеляційне оскарження незаконного, на думку прокуратури, рішення суду», - поінформували у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, НАЗК направило до Печерського райсуду Києва протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенко як народним депутатом. Йдеться про так звану «знижку», яку він отримав в процесі придбання квартири в центрі Києва у розмірі 1,8 млн грн. У разі, якщо б суд визнав Лещенко винним у вчиненні адмінправопорушення, він мав би сплатити штраф у розмірі 3,4 тис. грн і повернути подарунок.

29 грудня 2016 р. депутат не з'явився до суду, і засідання було перенесено на 25 січня. 25 січня адвокат заявив, що термін для притягнення Лещенка до адміністративної відповідальності за порушення під час придбання дороговартісної квартири минув.

15 лютого Лещенко повідомив, що Печерський райсуд Києва закрив справу про вчинення ним адміністративного правопорушення під час придбання квартири у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.