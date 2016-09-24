Скандал довкола квадратних метрів Лещенка: антикорупційна прокуратура вимагала внести до ЄРДР факт купівлі квартири нардепом

Про це Холодницький заявив телеканалу "112 Україна" у суботу.

"Коли я писав листа директору НАБУ, я ставив вимогу про внесення до ЄРДР (факт купівлі Лещенком квартири – УНІАН). Чому це не було зроблено детективами або керівництвом НАБУ? Я не знаю. Вони передали в свій аналітичний відділ, досліджували... Внесення до ЄРДР зняло б багато питань, просто Кримінальний процесуальний кодекс виписаний так, що процесуальна функція прокурора починається з моменту внесення до ЄРДР», - пояснив Холодницький.

Він також висловив думку, що купівлею дорогого житла Лещенко "підставив під удар весь антикорупційний блок, який хоче щось змінити в країні".

"Бо дійсно, коли в країні війна, а ти купуєш в центрі квартиру… я з моральної сторони його не можу зрозуміти", - сказав Холодницький.

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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. м у новому будинку в центрі Києва.

7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".

Пізніше сам Лещенко закликав НАЗК та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.

10 вересня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що Лещенко вже дав Бюро попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.

16 вересня прес-служба НАБУ повідомила, що відомство завершило інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання Лещенком квартири у Києві.

19 вересня на брифінгу Ситник заявив, що його відомство передасть НАЗК матеріали щодо виявлених ознак адміністративних правопорушень у діях Лещенка під час придбання елітної квартири у центрі столиці.

20 вересня НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо квартири Лещенка.