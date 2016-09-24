Скандал довкола квадратних метрів Лещенка: антикорупційна прокуратура вимагала внести до ЄРДР факт купівлі квартири нардепом
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назар Холодницький заявляє, що очолюване ним відомство вимагало внесення інформації щодо купівлі народним депутатом Сергієм Лещенком квартири до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Про це Холодницький заявив телеканалу "112 Україна" у суботу.
"Коли я писав листа директору НАБУ, я ставив вимогу про внесення до ЄРДР (факт купівлі Лещенком квартири – УНІАН). Чому це не було зроблено детективами або керівництвом НАБУ? Я не знаю. Вони передали в свій аналітичний відділ, досліджували... Внесення до ЄРДР зняло б багато питань, просто Кримінальний процесуальний кодекс виписаний так, що процесуальна функція прокурора починається з моменту внесення до ЄРДР», - пояснив Холодницький.
Він також висловив думку, що купівлею дорогого житла Лещенко "підставив під удар весь антикорупційний блок, який хоче щось змінити в країні".
"Бо дійсно, коли в країні війна, а ти купуєш в центрі квартиру… я з моральної сторони його не можу зрозуміти", - сказав Холодницький.
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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня ЗМІ написали, що Лещенко придбав квартиру площею майже 200 кв. м у новому будинку в центрі Києва.
7 вересня перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "йдеться про репутацію українського парламенту".
Пізніше сам Лещенко закликав НАЗК та НАБУ провести перевірку з приводу придбання ним квартири. Він стверджує, що гроші, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, а її купівля не порушила відповідних вимог антикорупційного законодавства України.
10 вересня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що Лещенко вже дав Бюро попередні пояснення з приводу придбання ним квартири в центрі Києва.
16 вересня прес-служба НАБУ повідомила, що відомство завершило інформаційно-аналітичну перевірку законності джерел придбання Лещенком квартири у Києві.
19 вересня на брифінгу Ситник заявив, що його відомство передасть НАЗК матеріали щодо виявлених ознак адміністративних правопорушень у діях Лещенка під час придбання елітної квартири у центрі столиці.
20 вересня НАЗК розпочало перевірку матеріалів НАБУ щодо квартири Лещенка.