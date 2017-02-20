У Києві люди продовжують вшановувати загиблих під час Революції гідності

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності, Алеї героїв Небесної сотні та вулиці Інститутській перебувають декілька сотень осіб. Люди приходять із квітами і фотографіями загиблих учасників Революції гідності.

Зараз біля пам’ятника загиблим під час Революції гідності на Алеї героїв Небесної сотні знаходиться близько сотні людей. Вони несуть квіти, зупиняються біля пам’ятника, щоби віддати шану загиблим.

Читайте такожПеремога Революції гідності зірвала давно виплекані плани РФ упокорити Україну – Порошенко

Крім того, в центрі Києва посилені заходи безпеки. На вулиці Хрещатик із боку Європейської площі та на перетині вулиць Інститутської та Шовковичної встановлені металеві паркани, і для того, щоби потрапити в урядовий квартал або на Майдан Незалежності, необхідно показати вміст сумок, наплічників тощо.

Слід зауважити, що на місці вчорашніх сутичок біля Адміністрації президента все спокійно, проте, як і вчора, вхід на вулицю Банкову з боку Алеї героїв Небесної сотні охороняються працівниками Нацгвардії та Національної поліції, які в декілька шеренг перекривають входи.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого поблизу Адміністрації президента сталися сутички між протестувальниками проти торгівлі з окупованим Донбасом і правоохоронцями, що розпочалися після того, як поліція не дала протестувальникам встановити намети біля АП.

Згодом частина активістів вирушила до Європейської площі, де біля встановленого пункту пропуску зламала металеву рамку.

Під час зіткнень на Європейській площі учасників акції протесту з правоохоронцями серйозно постраждав поліцейський, п’ятеро протестувальників були затримані.

Сьогодні зранку з Деснянського райвідділу поліції випустили командира батальйону ОУН Миколу Коханівського та інших затриманих учора під час зіткнень в центрі Києва прихильників блокади ОРДЛО із силовиками.