Прихильники блокади "Л/ДНР" встановили намет біля АП, в центрі Києва посилили охорону (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяли близько 200 осіб. Вони встановили агітаційний намет на розі вулиць Банкової та Інститутської перед кордоном нацгвардійців.

Поліція спочатку перешкоджала, не дозволяючи пронести металеві конструкції, з яких формується каркас намету, але потім за допомогою народних депутатів мітингувальники пронесли їх та встановили намет.

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Як зазначив на мітингу народний депутат Семен Семенченко, який є одним з організаторів блокади окупованого Донбасу, вони ще планують встановити великий намет біля Банкової і вимагати ухвалення рішення щодо заборони торгівлі з тимчасово окупованими територіями. Також підвезуть бочки і дрова, аби учасники акції, які перебуватимуть біля Банкової, могли грітися, сказав він.

Водночас буквально за 100 метрів від місця цієї події ситуацій абсолютно спокійна, люди приходять до пам’ятних місць у центрі Києва, щоб віддати шану загиблим учасникам Революції гідності, покладають квіти.

У центрі Києва посилено заходи безпеки у зв’язку з акціями до третьої річниці Революції гідності.

Як передає УНІАН, центр міста, а саме Майдан Незалежності, частина вулиці Хрещатик, Алея Героїв Небесної сотні до перетину з вулицею Шовковичною знаходяться під посиленою охороною.

Для того, щоб потрапити на вищезгадані вулиці, потрібно пройти через рамки безпеки або показати вміст сумок, наплічників тощо.

Слід також зазначити, що біля Національного банку та Адміністрації президента дуже багато правоохоронців. Зокрема, безпосередньо вхід до НБУ та вхід на вулицю Банкову з боку Алеї Героїв Небесної сотні охороняються працівниками Нацгвардії та Національної поліції, які в декілька шеренг перекривають входи.

Зараз біля пам'ятника загиблим під час Революції гідності на Алеї Небесної сотні знаходиться близько сотні людей. Вони несуть квіти, зупиняються біля пам'ятника, щоб віддати шану загиблим. Крім того, на деревах біля цього пам'ятника люди розвішують фігурки білих янголів, вирізаних з паперу.

Також продовжується підготовка до завтрашніх заходів із вшанування пам'яті загиблих під час масових розстрілів майданівців 20 лютого 2014 року. Працівники установлюють освітлення та інші конструкції навпроти пам'ятника.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, 19 лютого у Києві 6,5 тис. правоохоронців залучено до охорони правопорядку у зв’язку із масовими заходами, присвяченими третій річниці Революції гідності та вшануванню пам’яті загиблих Героїв Небесної сотні.