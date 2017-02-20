Луценко оприлюднив інфографіку щодо розслідувань справ Майдану

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, оприлюднивши відповідну інфографіку.

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Він також додав, що притягнення до відповідальності високопоставлених організаторів, які переховуються в РФ, розпочнуть відразу після уточнення закону про особливості заочного засудження, який знаходиться в парламенті.

Окрім того, у Генпрокуратурі також назвали ТОП-10 підозрюваних високопосадовців, що фігурують у справах Майдану, серед яких колишній президент України Віктор Янукович, колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-глава ГПУ Віктор Пшонка та інші.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року силовики вбили найбільше учасників Революції гідності. Протягом зіткнень 18-20 лютого три роки тому в центрі столиці загинули 73 мирні жителі й 11 силовиків. Будинок профспілок на Майдані згорів ущент, у Києві в ці дні зупинився рух метро.