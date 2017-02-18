Треті роковини розстрілів на Майдані: в Києві вшанували Героїв Небесної Сотні (фото, відео)

В Україні, згідно з указом президента "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні", 20 лютого відзначається День Героїв Небесної сотні.

У Києві протягом 18-22 лютого відбудеться низка масових заходів, на період проведення яких у місті підвищено рівень терористичної загрози, поліція та рятувальники переведені на посилений варіант несення служби.

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Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що для забезпечення готовності підрозділів служби до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та небезпечних подій до чергування буде залучено близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць техніки.

Столичні правоохоронці впродовж 18-22 лютого під час жалобних заходів з нагоди третіх роковин розстрілу активістів Євромайдану у центрі Києва встановлять металеві рамки та металошукачі, а на в'їздах до міста фільтраційні блокпости.

Вже сьогодні, 18 лютого, о 10:30 відбудеться пам’ятна хода із вшанування загиблих на Майдані місцями найбільших сутичок від Українського дому до вул. Інститутської.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року силовики вбили найбільше учасників Революції гідності. Протягом зіткнень 18-20 лютого три роки тому в центрі столиці загинули 73 мирні жителі й 11 силовиків. Будинок профспілок на Майдані згорів ущент, у Києві в ці дні зупинився рух метро.