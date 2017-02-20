Як ви ставитеся до спроб влаштувати новий Майдан? – опитування УНІАН

Вдень 19 лютого 2017 року, у третю річницю розстрілів на Майдані, прихильники торгової блокади окупованих територій Донбасу, зокрема, члени ОУН, бійці добровольчих батальйонів і низка народних депутатів, провели ходу до Адміністрації президента у Києві. Там між протестувальниками і правоохоронцями сталися сутички, після чого частина активістів рушила на Майдан Незалежності.

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На Майдані організатори "блокади Донбасу" ініціювали проведення "громадського обговорення" ситуації. Там також відбулися сутички між учасниками "блокадного віча" та правоохоронцями, внаслідок чого були постраждалі та затримані.

При цьому організатори мітингів закликають українців також приходити на Майдан у понеділок ввечері. Крім того, вони планують акції протесту під Радою вранці 21 лютого.