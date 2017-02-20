У центр Києва стягнули озброєних силовиків (фото)

На вулицях чергує велика кількість правоохоронців.

Про це повідомляє Politeka.

На даний момент рух транспорту перекрито.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого поблизу Адміністрації президента відбулися зіткнення між протестуючими проти торгівлі з окупованим Донбасом і правоохоронцями, які почалися після того, як поліція не дала протестувальникам встановити намети біля АП.

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Згодом частина активістів вирушила до Європейської площі, де біля встановленого пункту пропуску зламала металеву рамку. Під час зіткнень на Європейській площі між учасниками акції протесту і правоохоронцями серйозно постраждав поліцейський, п'ятеро протестувальників були затримані.

Сьогодні вранці з Деснянського райвідділу поліції випустили командира батальйону ОУН Миколи Коханівського та інших затриманих вчора під час зіткнень в центрі Києва між прихильниками блокади ОРДЛО і силовиками.