ВР дозволила виділити землю на Інститутській Музею Революції гідності

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (№ 6068) проголосували 276 народних депутатів із 351, зареєстрованого в сесійній залі.

Цим законом надані повноваження місцевій владі Києва на виділення у центральній частині міста земельної ділянки із земель комунальної власності у користування Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності для будівництва з метою вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що йдеться про земельну ділянку на вулиці Інститутській, 3.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на засіданні парламенту зазначила, що створення такого комплексу «дозволить зберегти, презентувати і поширити історію боротьби українців».

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За її словами, відповідне рішення київської влади уже є і «зараз протягом трьох місяців має відбутися вже розробка відповідного проекту на передачу цієї земельної ділянки».

Своєю чергою народний депутат України Єгор Соболєв зазначив, що, наскільки відомо, ця ділянка на сьогодні є спірною, щодо неї йдуть судові процеси з підприємцями. Він наголосив, що важливо передбачити «запобіжники», щоб земля була виділена саме для комплексу. Тому з голосу була прийнята поправка народного депутата Юрія Левченка, згідно з якою: «Забороняється подальша зміна цільового призначення та власника-користувача земельної ділянки».